В городском отделе занятости и социальных программ отметили, что они проверяют доступность объектов для маломобильных групп населения. Но воздействовать на бизнесменов они не могут. Инвалид с детства Кайрат НУГМАНОВ пытается попасть в аптеку при помощи двух людей. По-другому не получится. Многие объекты в Уральске не адаптированы для людей с ограниченными возможностями. - Я очень часто гуляю по городу. На коляске невозможно заехать в аптеку, парикмахерскую, столовую. Недавно я в городском акимате поднимал этот вопрос. Надеюсь, что он найдет свое решение, - говорит Кайрат Нугманов. Привычные ступеньки оказываются барьером для инвалидов-колясочников. Но в соседней с аптекой кулинарии всегда приходят на помощь Кайрату Нугманову. - Мы всегда помогаем Кайрату. С помощью клиентов завозим его внутрь. Но попасть в другие заведения на этой улице ему проблематично. Очень высокие ступеньки и нигде нет пандусов, - говорит продавец Ольга. Стоит отметить, что в Уральске проживает более 450 инвалидов-колясочников. Также тяжело подниматься по ступенькам пожилым людям и мамам с колясками. В городском отделе занятости и социальных программ отметили, что эту проблему начали решать пять лет назад. - Эту проблему мы решаем, начиная с 2012 года. Есть постановление правительства об обеспечении доступа инвалидов к объектам. Работа велась в три этапа. Сейчас мы уже завершаем ее. До конца года паспортизацию должный пройти 272 объекта. 80% из них прошли паспортизацию, - заявила заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ г. Уральска Сауле Шуланбаева. Не лучше обстоит и ситуация с медицинскими учреждениями. - Мы проводим постоянный мониторинг. На сегодняшний момент доступными для инвалидов считаются 60% объектов сферы здравоохранения. Вопрос упирается в финансовые средства, -заявила заместитель руководителя Управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова. Чиновники сейчас призывают бизнесменов к социальной ответственности. Ведь, получая прибыль, нельзя забывать о людях, которые нуждаются в помощи.