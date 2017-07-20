13 июля подрядная организация "Туркестанжолстрой" обещала через четыре дня завершить все строительные работы и открыть проезжую часть по улице Даля в поселке Деркул, но ее до сих пор не открыли, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dorogi В редакцию "МГ" обратились местные жители, которые рассказали, что новую дорогу по улице Даля в поселке Деркул обещали открыть к 17 июля, но пока никто ее открывать не собирается. К тому же людей возмущает и то, что новая дорога стала узкой. - Тут недавно приезжал аким Уральска Мурат МУКАЕВ, смотрел объект. Ему пообещали открыть эту дорогу через четыре дня. Получается даже перед акимом строители не могут сдержать  своих обещаний, - говорит местный житель по имени Алексей. Как рассказали в пресс-службе акимата г. Уральска, у подрядной организации "Туркестанжолстрой" сроки окончания работы и сдачи объекта по договору назначены на октябрь 2017 год. -На данный момент, по улице Даля производятся завершающие работы, разметка улицы, которую закончат в течение двух дней, если позволят погодные условия. Ширина дороги составляет 6 метров, впрочем, как и раньше, - рассказали в пресс-службе акимата г. Уральск. Напомним, 13 июля  подрядчик ТОО "Туркестанжолсервис" пообещал завершить строительство дороги по улице Даля в поселке Деркул протяженностью 1240 метров в течение четырех дней. Хотя по проекту окончание работ было запланировано на октябрь нынешнего года. Фото Медета МЕДРЕСОВА