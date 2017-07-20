В Аксае «уличный бум» пришелся на осень 2014 года. Тогда под переименование попадало сразу более 50 улиц города. Но возмущения людей, жалобы и письма в различные инстанции привели к тому, что переименование было приостановлено. Более того, мораторий на переименование в Казахстане населенных пунктов, улиц и площадей был продлен до 2016 года. Новый виток изменений названий улиц пришелся на 2016 год. Так, например, в Бурлинском районе был переименован ряд улиц сельских округов. И хотя на сходах (где решалось, какие названия, следуя веянию времени, необходимо дать сельским улицам) присутствовало совсем мало людей, улицы были переименованы «по инициативе жителей». Теперь волна переименований дошла и до Аксая. О том, что в ОШ №5 состоится сход местного сообщества, повесткой дня которого стало переименование улиц Юбилейная и Элеваторная их жители узнали из объявлений, расклееных на домах, и из районной газеты. На встречу с представителями районного и городского акиматов пришло всего порядка 30 человек – главным образом, жители улицы Юбилейная. Правда, сколько проживает людей по этой улице, представители городского акимата затруднились ответить. Отметив только, что по Юбилейной всего 32 дома, а на сходе присутствуют 23 человека. Руководитель аппарата акима Бурлинского района Дархан АГЕДИЛОВ сообщил, что в связи с отменой моратория на переименование населенных пунктов и улиц, возникла необходимость переименовать те улицы, в названиях которых нет смыслового значения и исторического следа. - Как это нет смыслового значения? Название Элеваторной улицы произошло от находящегося рядом элеватора. И чем вам не угодила Юбилейная? Она так названа с момента своего основания, - высказался житель Юбилейной, пенсионер Геннадий ВАЩУК. - А кто может сказать, в честь какого юбилея названа улица? – в свою очередь задал вопрос Агедилов. – Поступило предложение от Почетного гражданина Бурлинского района назвать улицу Юбилейную в честь воина и бия, жившего в этих краях в 18 веке, Жолбарыс батыра. - Это что, один человек обратился с предложением, и сразу улицу собрались переименовать? - возмутились в зале. - Вы вначале ее в порядок приведите, дорогу сделайте, и бурьян выкосите – ходить и ездить ведь невозможно. Вот тогда и переименовывайте. И кто этот почетный гражданин? Имя его можно узнать? Как выяснилось, с предложением о переименовании улицы обратился потомок Жолбарыс батыра Жолдыгали БАТЫРХАНОВ, по состоянию здоровья не присутствовавший на собрании. Интересы почетного гражданина представляли его дети и внуки. Главным аргументом в пользу переименования улицы в честь своего предка Батырхановы назвали тот факт, что деяния и заслуги Жолбарыс батыра (отмеченные царскими наградами) нашли подтверждение в исторических архивах РФ. Что дает право считать его видным казахским деятелем. А что касается, почему нужно переименовать именно Юбилейную улицу, так потому что она, если делать снимок из космоса, как раз упирается в захоронение батыра в районе КОСа. Однако эти доводы не нашли поддержки жильцов. - Память предков должны чтить их потомки, но не улицы же в честь них называть. У всех у нас тоже есть отцы и деды, воевавшие на войне, что теперь, в честь них называть улицы? Если уж возникла такая необходимость, то называйте новые улицы в Аксае, в том же Аралтале, например. А нашу Юбилейную не трогайте, - заявили жильцы улицы. - Было уже у нас переименование: назвали улицу Садовую в честь Ващука, а Кооперативную – имени Шакенова. Кто-нибудь так сейчас улицы называет? Называют по старому. - Я не просил лично, чтобы именем моего отца называли улицу, - выступил сын кавалера орденов Славы, ветерана Великой Отечественной войны Геннадий Ващук. – Назвать-то назвали, а документацию до конца не довели. В итоге аксайцы по-прежнему называют улицу Садовая. Если встанет вопрос возвращения ей старого названия я не буду против… - Почему тогда вы не установите памятник своему предку, если так это важно? Можно и на Юбилейной, мы не будем против, – обратились жители Юбилейной к Батырхановым. После полемики и долгих споров собрание большинством голосов проголосовало за прежнее название улицы Юбилейная. Также было внесено предложение об установке памятника Жолбарыс батыру в районе школы №5. - Мы должны опросить еще и других жителей улицы, которые не были на собрании, согласны они на переименование или нет, - заметил руководитель аппарата акима района. – Кто виноват, что они не пришли на собрание? Знаем, как вы проведете опрос – уговорите за переименование. Собрание прошло по закону, легитимно. Необходимый процент голосов имеется. Зачем еще опрашивать? – негодовали люди. В итоге, было решено, учитывая мнение большинства, оставить все как есть. Что же до улицы Элеваторной, то поскольку на сходе присутствовал всего лишь один ее представитель, речь о переименовании не зашла вовсе… Между тем, как стало известно, такой же сход днями раньше прошел с жителями улицы Луговая. По словам руководителя аппарата акима Бурлинского района Дархана Агедилова, там жители долго не могли прийти к общему мнению. Затрудняло все тот факт, что название Луговая носят семь улиц. В итоге название Луговая осталось за одной из них, а остальные получили новые названия.