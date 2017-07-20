Иллюстративное фото с сайта moe-online.ru Безвозмездный грант по государственной программе "Дорожная карта бизнеса - 2020" на открытие Центра получила жительница г.Атырау Айгерим САПАРОВА. -В июне я получила грант от государства в размере 1,5 миллиона тенге. Вместе со мной подали заявки 14 предпринимателей, из которых 7 получили одобрение. В их числе и мой проект "Центр для детей с ограниченными возможностями, - рассказала предприниматель Айгерим САПАРОВА. По словам собеседницы, новый Центр будет рассчитан на 20-30 детей и будет работать в формате детского сада по примеру столичного центра. В новом учреждении планируется предусмотреть трех разовое питание по специальному меню, массажный кабинет. Основной акцент будет делаться на воспитательный процесс. -Мы постараемся, чтобы после нашего центра детишек принимали в обычные школы, и ребята ничуть не отставали в развитии от своих сверстников, - рассказала Айгерим САПАРОВА. Открытие Центра запланировано на следующий год, в настоящее время для учреждения ищут подходящее помещение. Всего же на безвозмездные государственные гранты в Атырауской области по программе "Дорожная карта бизнеса - 2020" в 2017 году было выделено 29 миллионов тенге. Средства были освоены за два месяца двумя траншами. Для участие в конкурсе на получение государственного гранта на развитие бизнеса управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития было принято 59 заявок от предпринимателей. Из них было одобрено всего 15 проектов - цех по производству обуви, производство полуфабрикатов, цех по переработке мусора и другие. Следующий прием заявок на предоставление безвозмездных грантов начнется в 2018 году.