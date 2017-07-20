Как сообщила и.о. руководителя управления образования Зауре ГУМАРОВА, в новом 2017-2018 учебном году по обновленной программе начнут обучение учащиеся 2, 5 и 7 классы. - Кроме того, ученики 2, 5, 7 классов общеобразовательных школ получат учебники обновленного содержания. Для обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами предусмотрено более 2 миллиардов тенге, - рассказала Зауре ГУМАРОВА. Как отметили в управлении образования, на сегодняшний день проблем с нехваткой учебников в школах ЗКО нет.