".Иллюстративное фото с сайта www.aktau-mangistau.kz Нарушения выявили прокуроры г. Атырау после проведенного анализа. В числе уплативших лишние налоги оказались инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, а также многодетные матери. По словам сотрудников прокуратуры, на земельный, транспортный и имущественный налоги вышеуказанные лица по действующему законодательству имели льготы. Таким образом, были нарушены права 1402 жителей Атырауской области. -В настоящее время прокуратурой города внесено представление в адрес управления государственных доходов для принятия мер совместно с уполномоченными органами по возврату излишне уплаченных налогов вышеуказанными лицами. Последние должны написать заявление с приложением справки о наличии льгот в налоговый орган, после чего все средства будут им возвращены, - сообщил прокурор отдела прокуратуры г. Атырау Адилет НУРБАЕВ.