Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в Зеленовском районе было рассмотрено административное дело в отношении двух граждан Российской Федерации. - В ходе проверки документов сотрудниками пограничного поста были установлены граждане иностранного государства, нарушившие законодательство Республики Казахстан в области миграции населения. Супружеская пара пребывала на территории республики без регистрации в органах внутренних дел больше положенного срока, - рассказали в пресс-службе суда ЗКО. Супружеской паре был назначен штраф 10,5 МРП с каждого (23815 тенге). Постановление суда не вступили в законную силу.