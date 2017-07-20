Иллюстративное фото с сайта видеокамеры.com.ua В настоящее время по городу Атырау работают 329 видеокамер, 72 из них следят за дорожным движением, 38 за общественными местами, а 166 установлены в жилых дворах. С 2007 по 2010 годы в областном центре было установлено 583 видеокамеры, однако 232 камеры уже отработали свой срок, и после проведения технической экспертизы признаны негодными к работе с последующим снятием с учета. В настоящее время проходит работа по закупке и установке новых 429 видеокамер наблюдения, а также оборудования новых точек видеонаблюдения, что позволит расширить площадь охвата городской территории Центром оперативного управления. Если говорить об эффективности, то согласно цифрам, предоставленным ЦОУ, за шесть месяцев этого года было раскрыто 31 уголовное преступление и зарегистрировано почти 8,5 тысячи административных.