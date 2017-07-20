Подробности о программах рефинансирования в Банке ВТБ (Казахстан) можно узнать по номеру 5050 с мобильного.

- На сегодняшний день самый действенный способ снижения кредитной нагрузки для физических лиц – это рефинансирование, то есть частичное или полное погашение ссуды за счет получения нового, более дешевого кредита. Заемщик берет займ в том же или другом банке под меньший процент, погашает предыдущий кредит и выплачивает новую задолженность. Таким образом ставка вознаграждения становится ниже, а следовательно Вы будете погашать меньшую сумму кредита, - говорит Асхат Мусагалиев. Существует несколько основных причин, по которым людям выгодно рефинансировать взятые ранее займы. Первая и самая распространенная – снижение процентной ставки по вознаграждению. Вторая – смена валюты кредита. Эта причина стала особенно актуальной после девальвации, когда долларовые займы стали очень невыгодными для людей, получающих заработок в национальной валюте. Третья причина – рефинасирование для объединения нескольких кредитов в одном банке. Бывает, что у одной семьи в обслуживании находится несколько кредитов одновременно. Это не очень удобно хотя бы потому, что по всем кредитам разные даты выплат – можно просто запутаться. Если Вы нашли выгодные условия рефинансирования, лучше всего объединить все займы в одном месте – это поможет сэкономить Вам не только деньги, но и время на их обслуживание. Еще одна распространенная причина – рефинансирование с целью получения большей суммы кредита. – Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает очень выгодные условия по рефинансированию кредитов других банков. Если Вам больше 22-х лет, Вы зарабатываете от 60 000 тенге и имеете хорошую кредитную историю – можете обратиться в наш банк с целью рефинансирования кредита на сумму до 5 000 000 тенге, под 17% годовых без залога. Если у вас появится крупная сумма, вы сможете погасить такой кредит от Банка ВТБ (Казахстан) досрочно, в любое время, - отметил Асхат Мусагалиев. - Еще один плюс кредитования в банке ВТБ – это доступность. Вносить оплату по кредиту можно в любом отделении банка, через интернет-банкинг и информационно-платежные терминалы, а также в 3400 отделениях АО «Казпочта», которые расположены даже в самых отдаленных населеных пунктах страны.Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Новости Компаний.