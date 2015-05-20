В Сети появился идентификатор картинок

Компания Wolfram Research запустила проект по распознаванию изображений. Сервис располагается по адресу imageidentify.com. Программа, по идее, работает просто: пользователь загружает изображение на сайт и получает результат: Функция распознавания изображения появилась и в другом продукте компании, языке программирования Wolfram. Среди других известных сервисов Wolfram Research — база знаний WolframAlpha, которая используется в голосовом помощнике Siri. Источник: w-o-s.ru