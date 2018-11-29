Вышедшая статья главы государства «7 граней Великой степи» содержит целый ряд стратегических задач, реализация которых позволит повысить уровень профессиональной истории, и увеличить «символический капитал» национальной истории. Планы по реализации новой программной статьи обсудили в Ассамблее народа Казахстана ЗКО. В новой программной статье главы государства озвучены основные задачи, которые предстоит реализовать в ближайшее время. В ней глава государства предлагает создать семилетний проект «Архив - 2025». Туда должны войти серьезные фундаментальные исследования всех отечественных и зарубежных архивов, начиная с античности и до наших дней. Также елбасы предложил создать историко-археологическое движение при школах и краеведческих музеях во всех регионах страны. Сейчас в нашем регионе уже работают 150 школьных музеев. - Статья нашего президента направлена на возрождение истории и сохранение, а также изучение тех фактов, которые не были обнародованы ранее. в нашей области давно ведется работа по краеведению, однако сейчас эту работу мы должны проводить еще более активно. К примеру, во всех школах области есть музеи, однако руководители их есть только в Бурлинском районе. Если все школы поддержат эту идею, то дети смогли бы окунуться в изучение родного края уже со школы, - рассказал директор центра детско-юношеского туризма и экологии ЗКО Виктор Фомин. Великие имена Великих людей - это еще одно направление статьи. Казахстанцы всегда должны помнить и чтить память своих предков, ставших своеобразными послами Родины в мировой истории. Таких у нас достаточно. Например, аль-Фараби, Яссауи, Тауке хан, Кенесары хан, Абай, список можно перечислять бесконечно. Поэтому Президент предложил открыть учебно-образовательный Парк-энциклопедию «Великие имена Великой степи». Там под открытым небом будут представлены культурные памятники в честь наших знаменитых исторических деятелей и их достижений. В рамках реализации новой программной статьи в нашей области планируется развивать работу школьных музеев, а также организовать более масштабную поисково-исследовательскую работу со школьниками. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.