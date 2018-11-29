Плохая видимость, скользкие дороги, неподготовленность автомобиля и водителя – все эти факторы увеличивают риски. - 27ноября в 13.00 на трассе Уральск-Атырау вблизи поселка Щапово столкнулись 3 автомобиля марки «Рено», «Хюндай» и грузовой фуры. На место ЧС немедленно выехала спасательное подразделение Оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО в составе 5 спасателей. Прибывшие на место спасатели извлекли из искореженных автомобилей 2 пассажиров, им была оказана первая медицинская помощь. После чего они были переданы бригаде скорой помощи, - рассказали в ОСО ДЧС ЗКО. - Также в этот день в дежурно-диспетчерскую службу Оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО в 17.20 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло недалеко от поселка Желаево с участием 2 автомобилей марки «Ауди» и «Лада приора». К месту ЧС немедленно выехала бригада спасателей. По прибытию на место спасатели с помощью аварийно-спасательных гидравлических инструментов извлекли 3 зажатых, которым немедленно была оказана медицинская и они были переданы бригаде скорой помощи. Спасатели предупреждают автолюбителей, что в связи с обильными снегопадами увеличивается количество дорожно-транспортных проишествий. - Причиной этого является беспечность автолюбителей на дорогах. Предотвратить в зимний период ДТП сложно, но можно. Для этого спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО призывает автолюбителей соблюдать следующие правила: соблюдать правила дорожного движения, быть терпимее на дорогах и относиться с уважением к другим участникам дорожного движения, изменить стиль вождения то есть быть предельно внимательными, воздержаться от пользования мобильными телефонами за рулем, - пояснили в ОСО ДЧС ЗКО. Следует отметить, ранее сообщалось, что 27-28 ноября в Уральске выпало много снега, после чего была оттепель, а затем и вовсе наступили сильные морозы. На дорогах образовалась гололедица. Рабочим ТОО "Жайык Таза кала" г.Уральск пришлось работать круглосуточно, чтобы засыпать дороги пескосоляной смесью и обеспечить безопасной движение автомобильного транспорта и людей в городе. На улицы тогда вышло порядка 300 рабочих дорожно-эксплуатационного предприятия. Днем ранее в целях безопасности для жизни людей было закрыто движение автомобильного транспорта на автодороге Уральск-Атырау. Движение было приостановлено на всю ночь и открыто только утром следующего дня.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.