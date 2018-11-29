Высшее образование в Польше – дополнительные перспективы и возможности • Выпускники польских вузов – профессионалы в своей сфере; • Многие студенты успешно совмещают учебу и работу в Польше; • Возможность трудоустройства не только в Польше, но и в странах ЕС; • Путешествия по Польше и другим европейским странам без препятствий; • Установление интересных, международных знакомств еще во время обучения; • Польские вузы принимают участие в европейских программах студенческого обмена. Студенты УИТМ в г. Жешув из Казахстана, 2018 В прошлом году языковая школа «Destination» помогла троим ребятам из Уральска поступить в один из вузов Польши – Университет информационных технологий и менеджмента в городе Жешув. Одна из них Айгерим Жардемова. - Я очень рада, что поступила именно в этот университет, потому что на данный момент он дал мне возможность не только подтянуть свой английский до высокого уровня, но и подружиться с иностранными студентами. Университет постоянно проводит различные мероприятия, а активисты проводят тематические встречи, где может собраться вся молодежь города и познакомиться друг с другом, - рассказала наша землячка. Этот университет имеет два корпуса: один находится в городе, а второй - за его пределами. Во втором корпусе проходят пары у студентов старших курсов, а также работают спортивные секции по футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону и другим видам спорта. - У каждого из студентов есть возможность попасть в сборную университета и получить «points» (поощрительные баллы), благодаря которым учащиеся могут участвовать в разных программах, например, в программе «Erasmus+ (Student exchange program)», - продолжила Айгерим. - Более того, университет каждый год проводит тест на получение скидки на обучение, я получила скидку на 50%, а это огромная помощь моим родителям. Друзья! Если вы хотите подробнее узнать о высшем образовании в Польше, приходите на бесплатную презентацию в Destination. Вы сможете задать ваши вопросы директору международного отдела «Destination» Лилии Гайсиной. Презентация состоится 28 ноября в 18.30. Место проведения: главный филиал «Destination» – ул. Жукова, 1, офис 310. Запись на презентацию обязательна, справки по тел.: 8(7112)918-022, 8-778-320-54-46. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Стоимость обучения в Польше соразмерна с оплатой обучения в вузах СНГ и колеблется в пределах 1-1,5 млн тенге в год.
Вам может быть интересно
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.