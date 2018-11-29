Стоимость обучения в Польше соразмерна с оплатой обучения в вузах СНГ и колеблется в пределах 1-1,5 млн тенге в год.

Образовательный центр «Destination» рекомендует обратить внимание на Польшу. Страна расположена в Восточной Европе и входит в Европейский союз, граничит с Германией, Чехией, Украиной и Россией. Хотя считается, что страны восточной Европы по уровню развития ниже западной, по качеству образования Польша не уступает странам западной Европы. Очень важную роль в выборе страны для обучения играет безопасность. Польша как раз очень серьезно относится к этому вопросу и входит в двадцатку самых безопасных стран на земле. Чем же еще так притягивает к себе Польша? Прежде всего страна привлекает низкими ценами на проживание: в отличие от стран западной Европы в Польше своя валюта, поэтому жизнь здесь гораздо дешевле. Плюс ко всему, проживая в Польше, у вас есть возможность путешествовать по всем странам Шенгенской зоны.Если вы ищете хороший вуз с приемлемой стоимостью, то обратите внимание на вузы Польши. Обучаться в Польше можно на двух языках – английском и польском. Специальности самые разные: • Бизнес и экономика • Медицина • Логистика • Политика • Архитектура • Информационные технологии • Журналистика • Инженерия• Выпускники польских вузов – профессионалы в своей сфере; • Многие студенты успешно совмещают учебу и работу в Польше; • Возможность трудоустройства не только в Польше, но и в странах ЕС; • Путешествия по Польше и другим европейским странам без препятствий; • Установление интересных, международных знакомств еще во время обучения; • Польские вузы принимают участие в европейских программах студенческого обмена.Студенты УИТМ в г. Жешув из Казахстана, 2018 В прошлом году языковая школа «Destination» помогла троим ребятам из Уральска поступить в один из вузов Польши – Университет информационных технологий и менеджмента в городе Жешув. Одна из них Айгерим Жардемова. - Я очень рада, что поступила именно в этот университет, потому что на данный момент он дал мне возможность не только подтянуть свой английский до высокого уровня, но и подружиться с иностранными студентами. Университет постоянно проводит различные мероприятия, а активисты проводят тематические встречи, где может собраться вся молодежь города и познакомиться друг с другом, - рассказала наша землячка. Этот университет имеет два корпуса: один находится в городе, а второй - за его пределами. Во втором корпусе проходят пары у студентов старших курсов, а также работают спортивные секции по футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону и другим видам спорта. - У каждого из студентов есть возможность попасть в сборную университета и получить «points» (поощрительные баллы), благодаря которым учащиеся могут участвовать в разных программах, например, в программе «Erasmus+ (Student exchange program)», - продолжила Айгерим. - Более того, университет каждый год проводит тест на получение скидки на обучение, я получила скидку на 50%, а это огромная помощь моим родителям..