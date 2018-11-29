Иллюстративное фото из архива "МГ" - В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. - 27 ноября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления местной полицейской службы и криминальной полиции ДП ЗКО был установлен гражданин 1997 года рождения, который подозревается в совершении данного ДТП. Ведётся расследование. По данным полиции, с начала этого года на территории ЗКО было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом, водители которых скрылись с места происшествия, по всем фактам виновные лица установлены и привлечены к ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.