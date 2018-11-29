Подозрительная группа подростков-волонтеров вот уже на протяжении трех месяцев ходит по улицам Атырау, призывая горожан оказать финансовую помощь тяжелобольным детям. На одном из боксов наклеено фото мальчика Алана Алтыханова с диагнозом ДЦП двойная гимеплигия. На вопрос, реальный ли осуществляется сбор средств, либо очередное мошенничество, волонтеры ответили, что сбор средств действителен, деньги необходимы на лечение мальчику из города Шымкент со сложным диагнозом ДЦП. Мама мальчика Алена Панченко WhatsApp номеру информацию подтвердила, сообщив, что сегодня на лечение Алану необходимо собрать почти 4 миллиона тенге, для этого за помощью в сборе средств она обратилась в Благотворительный фонд "Луч надежды", который помогает нам на основании договора. - В настоящее время сбор средств идет в городах Актау и Атырау. Я подтверждаю, что это ребята из благотворительного фонда "Луч надежды". Все указанные реквизиты на боксах действительно мои, они также указаны на нашей официальной странице в Инстаграм @help_alan. Я знаю, что волонтеров забирают полицейские, но после проверки отпускают, у нас все законно, - рассказала мама Алана Алена Панченко. Выяснилось, что у двухлетнего мальчика Алана Алтыханова действительно поставлен диагноз ДЦП, двойная гимеплигия, судя по удостоверению 18-летней матери, родила она своего ребенка в 16 лет. Номер телефона Алены Панченко: 87750822715 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.