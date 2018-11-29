Фото с публика @zello_atyrau В Атырауской области с раннего утра трассы регионального значения после проливного дождя и наступления заморозков сковало льдом. В результате автолюбители оказались заложниками природной стихии. Паблик @zello_atyrau опубликовал фото слетевшего с дороги в обочину грузовика. ДТП произошло на трассе Атырау-Махамбет. В каком состоянии находится водитель - не указывается, происшествие в департаменте полиции Атырауской области пока не прокомментировали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Ерлан ОМАРОВ