Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима Уральска Сергея Доли, более суток в городе шел мокрый снег, затем произошло резкое понижение температуры, в связи с чем коммунальные предприятия переведены на круглосуточный режим работы. - Продолжаются работы по уборке снега. Задействована вся техника - 100 единиц, а также более 300 рабочих. Из города всего было вывезено 1290 кубометров снега. В первую очередь идет очистка подъездных путей к соцобъектам. Продолжаются работы не только в городе, но и в Серебряково, Круглоозерном, Деркуле и в ПДП, - рассказал Сергей Доля. - Все уже в соцсетях увидели челлендж по очистке снега, запущенный сотрудниками облакимата. Мы надеемся, что все предприятия города, независимо от форм собственности, поддержат его и выйдут на улицу для очистки от снега своих территорий. Кроме того, из-за резкого понижения температуры на дорогах и тротуарах образовалась наледь. Сейчас ведется посыпка песко-соляной смесью. По словам замакима, смесью будут посыпаны не только тротуары, но места, где имеются пешеходные переходы, так как часто именно на них образуется наледь из-за постоянного торможения машин. - Еще одной немаловажной проблемой являются сосульки и наледь на крышах зданий. Мы проводим беседу с представителями КСК, чтобы они своевременно счищали наледь с крыш. При этом необходимо огораживать сигнальной лентой места работ. Просим горожан быть внимательными, - пояснил Сергей Доля. Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в ноябре выпало почти в два раза больше осадков, чем в прошлом. - Рабочие ДЭПа работают в две смены. В первую очередь очищаются улицы, по которым ездит общественный транспорт, затем второстепенные. Из-за того, что снег все еще продолжает идти, техника возвращается на уже очищенные улицы вновь. Сейчас вывезено из города уже порядка 300 кубометров снега, - сообщил тогда специалист отдела ЖКХ г. Уральск Орынбасар Бисенгалиев. Стоит отметить, что техника коммунального предприятия к зиме полностью готова. Сейчас на балансе ТОО "Жайык таза кала" числится 100 единиц техники. Также Орынбасар БИСЕНГАЛИЕВ отметил, что затрудняют очистку дорог припаркованные на обочинах автомобили, поэтому в ближайшее время для этого будут привлечены силы департамента полиции ЗКО.