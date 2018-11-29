- В ту же ночь подсудимый, услышав о смерти потерпевшего, испугавшись последствий содеянного, скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Подозреваемый был задержан полицейскими в другом регионе Казахстана, - рассказали в пресс-службе суда №2 города Атырау.

В течение всего досудебного расследования и судебного следствия подсудимый не признавал предъявленное обвинение, обьясняя это тем, что он защищался от нападавших. Однако его вина помимо показаний представителя потерпевшего свидетелей была полностью доказана совокупностью исследованных в суде материалами дела.

- Приговором суда подсудимый был признан виновным по ч.3 ст.106 УК РК "Совершении умышленного тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека", ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно -исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, семье умершего с подсудимого взыскан моральный ущерб в размере трех миллионов тенге, представительские расходы в размере 200 тысяч тенге и в доход государства процессуальные издержки - 566 904 тенге, - пресс-службе суда №2 города Атырау.