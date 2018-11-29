Иллюстративное фото из архива МГ - Актюбинская область - один из основных транспортно-транзитных хабов Казахстана, поэтому особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры. В этом году финансирование строительства и ремонта дорог области было увеличено более чем в полтора раза. Всего выделено 37,5 млрд тенге. На эти средства отремонтировано и построено 400 километров автомобильных дорог, это на 100 километров больше чем в 2017 году, - проинформировал глава региона. Среди наиболее крупных дорожных проектов - ремонтно-строительные работы на участках автодорог Астана-Актобе-Атырау-Астрахань, Актобе-Орск, Южный обход г. Актобе, Шубаркудук–Уил-Кобда-Соль-Илецк, Донское-Никельтау-Бадамша. Общая протяженность отремонтированных дорог в городе Актобе составила 27,6 км. В текущем году в Актобе реализован ряд масштабных проектов в транспортной сфере. В частности, открыт тоннельный путепровод с двумя кольцевыми развязками. Построен мост через реку Сазда и путепровод на выезде из Актобе в районе завода ферросплавов. Реализация проекта, стоимостью 2,1 млрд тенге, была начата в июне прошлого года. Новый путепровод протяженностью 67 метров обеспечил соединение города с международным автокоридором «Западная Европа – Западный Китай», а также беспрепятственное и безопасное пересечение ж/д путей для автотранспорта на автодороге Актобе-Мартук. В целом новые транспортные развязки помогут значительно разгрузить трафик на центральных улицах областного центра. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.