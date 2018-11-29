В Атырауской области в программе прикрепления участвуют 19 государственных поликлиник и 2 частные клиники - это "Медикер" и ТОО "Салимжан" в поселке Тендык. Обе частные компании не первый год поддерживают программу прикрепления населения. Всего же по данным республиканского центра электронного здравоохранения в реестре прикрепления населения нашего региона зарегистрировано более 625 тысяч человек.В поликлинике №3 умеют не только экономить свое время, но готовы помочь сделать это всем пациентам. Консультант стола разъяснения предлагает всем желающим скачать мобильные приложения "К врачу" и "Мен анамын" - благодаря им можно получить онлайн много нужной и полезной информации и записаться к специалистам. - В поликлинике работает школа здоровья для больных бронхитом, Молодежный центр здоровья - для подростков и молодых людей, кабинет планирования семьи, программа управления заболеванием - для пациентов с артериальной гипертензией - отметила Айман Утегенова. Учитывая специфику региона, особое внимание уделяется профилактике и лечению туберкулеза. На территории поликлиники проживает немало людей, которые отказываются от прививок по религиозным соображениям. И с ними медработники постоянно ведут разъяснительную работу. Благодаря постоянным беседам врачам удалось убедить 10 семей из числа отказников сделать своим детям прививки БЦЖ. Врачи считают это успехом. И в целом совместными усилиями фтизиатров и участковой службы поликлинике в последнее время удалось снизить число вновь заболевших туберкулезом. Вы можете прикрепиться к поликлинике №3 или выбрать любую другую поликлинику на сайте fms.kz. Главное - сделать это до 15 ноября. (function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s);if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuzz-sdk'));
