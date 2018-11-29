В Атырауской области в программе прикрепления участвуют 19 государственных поликлиник и 2 частные клиники - это "Медикер" и ТОО "Салимжан" в поселке Тендык. Обе частные компании не первый год поддерживают программу прикрепления населения. Всего же по данным республиканского центра электронного здравоохранения в реестре прикрепления населения нашего региона зарегистрировано более 625 тысяч человек.

Лидером амбулаторно-поликлинических организаций Атырауской области является городская поликлиника №3. К ней сегодня прикреплены порядка 41 тысячи человек, и список пациентов постоянно пополняется за счет прикрепляемого населения. Участок у поликлиники непростой. Территориально за ней закреплены такие микрорайоны, как Привокзальный, 1 участок, Мунайши, Контейнерная, Огородная, поселки Аксай и Акжар. На ее территории - вокзал, несколько рынков. Очень много сдаваемого в аренду жилья и активная миграция населения, большое количество приезжих, как из других регионов страны, так и из соседних республик. Это, как правило, социально незащищенные слои населения. Они приезжают в нашу область на заработки, работают на износ, мало заботятся о своем здоровье, а ведь среди них есть беременные женщины, дети, пожилые люди. Совокупность всех этих факторов требует от сотрудников поликлиники постоянного внимания к прикрепленному населению, в связи с этим медики регулярно проводят подворовые обходы. - Несмотря на все сложности, нам удается удерживать четкий порядок. В нашей поликлинике работают 282 сотрудника, открыт 21 участок: 2 педиатрических, что есть далеко не везде, 2 терапевтических и 17 участков, где прием ведут врачи общей практики. К каждому врачу прикреплено по 1800 пациентов. Значительно облегчает нашу работу внедрение комплексной медицинской информационной системы и безбумажный документооборот. В свое время мы стали первой поликлиникой, в которой была внедрена электронная очередь. На каждого пациента имеется электронный паспорт здоровья, куда заносятся все его данные, результаты обследований, анализов, назначения. Благодаря электронной очереди пациентам нет нужды толпиться в коридорах, дожидаясь возможности попасть к нужным специалистам или бегать по этажам - от врача в лабораторию и обратно. Мы без труда подключили к единой электронной системе новое оборудование, теперь хотим интегрировать в нее оборудование, установленное в поликлинике ранее. Даже лекарства в нашей аптеке отпускаются по электронной базе, по безбумажным рецептам - рассказываетОсобенностью поликлиники №3, которая и позволяет ей всегда быть в числе лидеров, является наличие собственной лаборатории и практически всех узких специалистов. На базе поликлиники работает Центр психического здоровья, в составе которого есть психиатр, нарколог и несколько психологов. В то время как другие поликлиники сворачивали свои лаборатории и заключали договора с частными исследовательскими кабинетами, здесь сделали упор на организацию клинико-диагностического центра и не прогадали.Пациентов привлекает возможность получить консультацию всех нужных специалистов, пройти необходимое обследование и сдать анализы в одном здании. И тут же пройти лечение в дневном стационаре, рассчитанным на 55 коек. Дневной стационар принимает как взрослых, так и детей. Лечение проводится под наблюдением врачей высшей категории - терапевта и педиатра. В нерабочее время прикрепленные к поликлинике пациенты могут вызвать бригаду медицинской помощи. При поликлинике работает три бригады, которые обслуживают вызовы 4 категории.В поликлинике №3 умеют не только экономить свое время, но готовы помочь сделать это всем пациентам. Консультант стола разъяснения предлагает всем желающим скачать мобильные приложения "К врачу" и "Мен анамын" - благодаря им можно получить онлайн много нужной и полезной информации и записаться к специалистам. - В поликлинике работает школа здоровья для больных бронхитом, Молодежный центр здоровья - для подростков и молодых людей, кабинет планирования семьи, программа управления заболеванием - для пациентов с артериальной гипертензией - отметила Айман Утегенова. Учитывая специфику региона, особое внимание уделяется профилактике и лечению туберкулеза. На территории поликлиники проживает немало людей, которые отказываются от прививок по религиозным соображениям. И с ними медработники постоянно ведут разъяснительную работу. Благодаря постоянным беседам врачам удалось убедить 10 семей из числа отказников сделать своим детям прививки БЦЖ. Врачи считают это успехом. И в целом совместными усилиями фтизиатров и участковой службы поликлинике в последнее время удалось снизить число вновь заболевших туберкулезом.Вы можете прикрепиться к поликлинике №3 или выбрать любую другую поликлинику на сайте fms.kz. Главное - сделать это до 15 ноября.