Помните о том, что отражающие поверхности позволяют зрительно расширить пространство. Поэтому при оформлении прихожей используйте большое зеркало, которое также будет отражаться в глянцевой поверхности комода. Такой простой прием позволит зрительно расширить помещение в несколько раз. Если вам позволяет бюджет, то можно наклеить на целую стену зеркальное полотно.Вне зависимости от того, какой пол в вашей прихожей, общее впечатление может до неузнаваемости изменить которая дорожка. Она придаст помещению уют, и поможет расставить цветовые акценты. Ваши гости гарантированно заметят произошедшие изменения.Если у вас маленькая прихожая – забудьте про обилие деталей. Важно оставить только самые необходимые детали и мебель, выполняющую конкретные функции. Уберите ненужный декор, и вы сами удивитесь, как поменяется все пространство.Отдавайте предпочтение узкой мебели, которая хорошо станет вдоль стен. Тем более, что сегодня есть продуманные системы хранения, которые удачно складываются, и занимают минимум места.Если у вас совсем крошечная прихожая, возможно, стоит отказаться от шкафа совсем. Вместо него для одежды можно использовать крючки либо вешалку со штангой. И не храните на этих вешалках несезонную одежду, вовремя заменяя ее на актуальную. Тогда здесь всегда будет свободное место.Если вы выберете для оформления ваше прихожей навесные тумбы и полки, то получите массу свободного места. Простой пример – подвесной комод. Под него без труда можно поставить несколько пар обуви, и общее пространство не будет захламлено.Идеальное решение для хранения обуви, если у вас маленькая прихожая – галошница. Ваша обувь всегда будет в порядке, так как существующие модели могут вместить от 6 до 24 пар. Также не забывайте о возможности изготолвении такой мебели под заказ. Вы также можете хранить обувь на стеллажах, однако в этом случае она будет на виду.Запомните простое правило - в вашей небольшой прихожей всегда можно найти место для милых деталей, которые и создают общую атмосферу. Например, повесьте на стену фотографии, или повесьте яркие крючки для ключей. Также стоит прибить пару полочек для хранения мелочей, таких как визитки либо мелкие деньги.Хотите создать максимальный комфорт при обувании для себя и своих гостей? Выделите место под пуф либо скамейку. Поверьте, что место для небольшого мягкого пуфика не сложно найти., а прихожая от этого только выиграет. А для того, чтобы решение вписывалось в концепцию функциональности – выбирайте модели с ящиками либо местом для хранения обуви. С помощью такой мебели можно решить сразу две задачи, и выглядит она очень стильно.