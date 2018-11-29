Ни для кого не секрет, что от качества продуктов и правильности их употребления зависит наше здоровье. К сожалению, мы живем в очень быстро меняющемся мире, заставляющем нас постоянно куда-то бежать, где-то опаздывать, что-то или кого-то догонять. Мы все время в дороге: в машине; в офисе; в поезде; в самолёте - это и привело к появлению таких понятий как перекусить, заморить червячка, фастфуд и т. д. Пусть и во вред своего здоровья, мы уже не можем отказаться от перекусов. Так что же можно употребить в пищу, не навредив своему здоровью и восполнив энергию в условиях ограниченного времени, или в отсутствии возможности полноценно покушать? Давайте рассмотрим несколько из них: Бутерброды Кисломолочные продукты Фрукты и овощи Орехи и семечки Черный шоколадКак правило, первое, что приходит на ум, когда появляется чувство голода это, конечно же, бутерброд. Но не стоит забывать, что всевозможные гамбургеры, чизбургеры и все то, к чему мы давно привыкли и считаем вкусным, не является здоровой пищей. Идеальным вариантом станет бутерброд с отварной грудинкой курицы или индейки. Прекрасно утолит голод до приема пищи, придаст энергии.Недооценить полезные свойства кефира, йогурта, творога и т. д. очень сложно. Помимо пользы от высокого содержания кальция (который очень необходим нашим зубам и костям) и лактобактерий(помогающих регулировать микрофлору кишечника), эти продукты являются отличным вариантом легкого перекуса. Поднимут настроение, дадут заряд бодрости, утолят голод.Думаю, большинство из Вас согласиться, что самым доступным и удобным (в плане хранения, переноски и употребления) вариантом "заморить червячка" - это съесть яблочко, банан, грушу и т.д. Это устранит чувство голода и придаст энергии на пару часов (до основного приема пищи). И, как бонус, витамины благоприятно скажутся на организме.О пользе этих продуктов можно говорить часами. Это ценный источник белка и минеральных веществ. В них содержится большое количество витаминов Е и В3, много калия, фосфора и магния, они улучшают память, способность к концентрации внимания и работоспособность. Придадут энергии, утолят голод и доставят удовольствие.При тяжёлой умственной работе, быстро восстановить энергию и сконцентрироваться поможет небольшое количество черного шоколада. Помимо этого, он отлично утолит голод, избавит от стресса и придаст хорошее настроение. Но не стоит забывать, что целая плитка по калорийности равна полноценному обеду. В современных источниках информации (книги, интернет) представлено огромное количество продуктов и рецептов из них для перекуса, и перечислять их все просто нет смысла. Я затронул самые основные и доступные каждому из Вас (достаточно зайти в любой продуктовый магазин). Прошу Вас помнить, что хоть перекус и не заменит полноценный обед или ужин, отнеситесь к нему серьезно. Выбирайте только натуральные продукты, старайтесь готовить сами и воздержитесь от всеми нами любимых фастфудов. Будьте всегда здоровы и красивы. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!