Иллюстративное фото из архива "МГ" Тело новорожденного мальчика обнаружили при расфасовке отходов на мусорной свалке. В полиции Мангистауской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Детали произошедшего устанавливаются. - Уже приступили к поискам матери ребенка. Назначены необходимые экспертизы. После установления личности матери и результатов экспертизы будет известно, по какой именно статье возбуждать уголовное дело, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.