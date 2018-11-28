Друзья! С наступлением зимы появляется просто невероятное количество развлечений, которые приносят отличные эмоции. Но все мы знаем, что ничто не сравнится с эмоциями от самой выгодной покупки! И в честь приближающейся зимы во всех магазинах «Мечта» Вас ждут самые КРУТЫЕ скидки и рассрочка до 24 месяцев! Адрес: г. Уральск, ул. Курмангазы, 69 (ТД «Азиза») и ул.С. Датова, 10/1 (ТЦ «Премиум»). График работы магазинов: 30 ноября до 00:00 1,2 и 3 декабря до 20:00 https://www.mechta.kz/useful/shares/kruche-tolko-nashi-skidki/ Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  