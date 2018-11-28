Уральских автомобилистов попросили не оставлять авто на обочине дороги
Больше суток в Уральске продолжается обильный снегопад, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщается на странице акимата Уральска в Инстраграм, на уборке снега в городе задействовано более 300 рабочих.
- Уважаемые жители и гости города в связи обильным снегопадом продолжающегося более суток и ожидаемым резким понижением температуры воздуха городские коммунальные службы ведут усиленную работу для ликвидации последствий непогоды. Кроме того, акимат г.Уральска и городские коммунальные предприятия перешли на круглосуточный режим работы. Всего для очистки снега задействовано более 100 единиц различной техники и более 300 рабочих. Во избежание несчастных случаев, просим Вас быть бдительными на дорогах и пешеходных переходах. Кроме того, просим всех владельцев автотранспорта в целях качественной очистки проезжей части дорог от снега, не оставлять свои авто на обочине. Стоит отметить, что завтра по прогнозу погоды ночью местами снег, туман, на дорогах ожидается гололед. Ветер северный 9-14, местами порывы 18 м/с. Температура ночью и днем 10-15, местами 18 мороза, - сообщает пресс-служба акима Уральска. - Уважаемые автолюбители в связи с образованием гололёда просим Вас быть осторожным на дорогах.
Напомним, ранее сотрудники акимата ЗКО запустили челлендж по уборке снега и вызвали на челлендж другие государственные органы. 28 ноября в городе Уральск выпало большое количество снега. В помощь коммунальным услугам города пришли работники областного акимата. В обеденное время, вооружившись лопатами, государственные служащие принялись очищать прилегающую территорию от снега.
– Наш дом не заканчивается за порогом жилища. Весь наш город, вся наша страна - это наш большой дом. Мы должны вносить свою лепту в чистоту и порядок. Мы бы хотели помочь нашим коммунальным службам. Сегодня столько снега навалило. На улице прекрасная погода, и мы решили отработать свободное время. Совместить приятное с полезным. Эта была здравая инициатива наших коллег. Мы все поддержали. Мы бы хотели, чтобы и другие наши коллеги нас поддержали, в том числе представители малого и среднего бизнеса. Ведь в нашем городе много магазинов, кафе. Если бы все почистили хотя бы пару квадратных метров перед своими зданиями, то наш город уже преобразился бы. Тогда всем будет комфортно. Мы хотим создать для всех уют, - рассказал тогда руководитель аппарата акима области Рахымжан Исакулов.
Стоит отметить, что за 15 минут сотрудники акимата ЗКО заметно очистили территорию от снега. Далее государственные служащие передали эстафету своим коллегам из управлений и районным акиматам.
Анна СУВОРОВА
