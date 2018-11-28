По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбик термометра опустится до 12 градусов мороза, ночью также -12, возможен снег. В Атырау днем ожиданется дождь, 3 градуса ниже нуля, ночью снег, -2. В Актобе переменная облачность, днем и ночью здесь будет -6. Ночью ожидается снег с дождем. В Актау сохраняется теплая погода. Днем 8 градусов тепла, ночью +5. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.