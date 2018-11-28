В ночь на 29 ноября столбик термометра опустится до 15 градусов ниже нуля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В филиале РГП "Казгидромет" г. Уральска сообщили, что 29 ноября ночью местами ожидается снег. Местами метель. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. - Температура ночью и днем 9-14, местами 18 градусов мороза. 30 ноября ночью 17-22 градуса ниже нуля, местами -25, днем 10-15, местами 18 градусов мороза, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".  