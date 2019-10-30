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Социум

В Шынгырлауском районе развивается МСБ

В районе созданы все условия для развития малого и среднего предпринимательства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Шынгырлауского района Ержана Турмагамбетова, в районе зарегистрировано 726 единиц субъектов среднего и малого бизнеса. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 101,7%. В сфере малого и среднего бизнеса работают 972 человек. Что составляет 11,2% экономически активного населения района. Налоговые поступления увеличились на 8,9% и составили 45 млн. 96 тысяч тенге. С начала года были открыты кафе «Аслан», м
Дана Рахметова
В Шынгырлауском районе развивается МСБ
В районе созданы все условия для развития малого и среднего предпринимательства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Шынгырлауского района Ержана Турмагамбетова, в районе зарегистрировано 726 единиц субъектов среднего и малого бизнеса. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 101,7%. В сфере малого и среднего бизнеса работают 972 человек. Что составляет 11,2% экономически активного населения района. Налоговые поступления увеличились на 8,9% и составили 45 млн. 96 тысяч тенге. С начала года были открыты кафе «Аслан», магазин по продаже автозапчастей «СапаАвто», магазин«Арзан». До конца года открылись детский игровой центр «Babyland», аптека «36,6». - Также внимание уделяется вопросу обеспеченности жителей района жильем. По району 360 человек стоит в очереди на получение земельного участка и 194 человека на получение жилья. На данный момент для решения этого вопроса, подготовлены проекты на строительство инфраструктуры в районном центре и подготовлены проекты для жилищного строительства в 5 центральных сельских округах, - рассказал Ержан Турмагамбетов. На следующий год в селе Шынгырлау будут построены 3-этажный 45-квартирный дом, в селе Ащесай - 7, в сёлах Карагаш, Акбулак, Алмаз начнется строительство по одному двухквартирному дому. По итогам 9 месяцев 2019 года ещё 950 человек были обеспечены работой. А также создано 494 новых рабочих мест, из них - 214 человек трудоустроены на постоянную работу. - Благодаря принятым мерам, процент по безработице составил 4,3%, а безработица среди молодежи - 2,7%. По оказанию адресной социальной помощи 147 семьям назначено 128,3 млн тенге, выплачено 55,0 млн тенге. В связи с изменением доходов, назначенная 21 семьям адресная социальная помощь была пересчитана, и было выяснено, что средства в размере 3 млн. 25 тысяч тенге подлежат возврату. Кроме того, назначенная 29 семьям адресная социальная помощь вновь пересчитывается, - пояснил Ержан Турмагамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
предпринимательство

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