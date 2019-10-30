В Шынгырлауском районе развивается МСБ

В районе созданы все условия для развития малого и среднего предпринимательства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Шынгырлауского района Ержана Турмагамбетова, в районе зарегистрировано 726 единиц субъектов среднего и малого бизнеса. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 101,7%. В сфере малого и среднего бизнеса работают 972 человек. Что составляет 11,2% экономически активного населения района. Налоговые поступления увеличились на 8,9% и составили 45 млн. 96 тысяч тенге. С начала года были открыты кафе «Аслан», м