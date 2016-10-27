Иллюстративное фото с сайта 7-ozer.com По словам замруководителя РГУ "Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" Закарии ТУРАЛИЕВА, численность большинства видов водоплавающих птиц постоянно снижается, и весенняя охота в период размножения является одной из причин исчезновения многих видов птиц. - Запрет на весеннюю охоту на водоплавающую дичь позволит поддерживать более высокую численность этих групп птиц в природе. Согласно утвержденным нормативам изъятия видов животных, являющихся объектами охоты, на отстрел диких уток в весенний период, выделяется не более 5% от утвержденного лимита, что по анализу 2015 года составляет всего 368 особей уток на всю область. Лимит на отстрел составляет более 7000 особей на область. По правилам, весенняя охота производится только на селезней диких уток и с обязательным присутствием егеря охотничьего хозяйства. Также весенняя охота запрещена без использования подсадной утки или чучела. Эти требования практически невыполнимы из-за того, что за каждым охотником нет возможности персонально прикрепить егеря, контролирующего процесс охоты. Так что законопослушные охотники, которые приобрели путевку и охотятся на уток без присутствия егерей, неумышленно становятся нарушителями природоохранного законодательства, - рассказал Закария ТУРАЛИЕВ. Между тем, в обществе охотников и рыболовов Приуралья считают, что запретом весенней охоты на водоплавающую дичь права охотников нарушены не будут, поскольку продолжительность весенней охоты составляет всего 15 календарных дней, а учитывая особенности природно-климатических условий нашей области, фактически срок охоты еще меньше.