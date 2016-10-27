zello

atyrau.

Фото провала выложил в социальной сети пользователь @- Асфальт провалился в микрокрайоне Авангард 3, Возле школы №3 и рядом стоящего садика, - комментирует свой пост пользователь и предупреждает жителей города быть предельно осторожными. Как рассказали корреспонденту "Мой ГОРОД" в КГП "Су Арнасы", произошла просадка асфальтового покрытия на коллекторе. - Сегодня мы установим ограждение, а завтра с утра начнем восстановительные работы, - рассказали в центральной диспетчерской службе водоканала.