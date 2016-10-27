Провал асфальта появился рядом с проезжей частью по дороге в школу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото группы zello_atyrau в Instagram Фото провала выложил в социальной сети пользователь @zello_atyrau.  - Асфальт провалился в микрокрайоне Авангард 3, Возле школы №3 и рядом стоящего садика, - комментирует свой пост пользователь и предупреждает жителей города быть предельно осторожными. Как рассказали корреспонденту "Мой ГОРОД" в КГП "Су Арнасы", произошла просадка асфальтового покрытия на коллекторе. - Сегодня мы установим ограждение, а завтра с утра начнем восстановительные работы, - рассказали в центральной диспетчерской службе водоканала. Ерлан ОМАРОВ