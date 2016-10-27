По словам жительницы улицы Вагонная 2А Елены ШМИДТ, проблема с шумом и дымом, которые идут с ТОО "Уралвтормет", длится уже более пяти лет. Кроме этого, утверждают жильцы, их дома начали трескаться от постоянной вибрации. - Мы тут живем очень давно. База по приему черного металла расположена по нашей улице Вагонная 2А, открылась пять лет назад. Здесь каждый день происходит погрузка вагонов, где груды металла скидывает погрузчик, который прессует втормет. Из-за этого возникает сильная вибрация, от которой наши дома просто стали трещать по швам. У многих начали трескаться стены. Бывают случаи, когда от вибрации в домах падает мебель, - жалуется Елена ШМИДТ. Как рассказали местные жители, ТОО "Уралвтормт" работает круглосуточно и жители этого района давно забыли о спокойном сне в тишине. - У меня трое детей. Из-за всего этого шума невозможно жить. Кроме того, на предприятии обжигают металл, поэтому вывесить вещи во двор мы не можем, в миг все станет черным, что потом просто не отстирать, - заявила жительница улицы Вагонная Людмила КАЛАШНИКОВА. Между тем, местные жители не раз обращались к руководству ТОО "Уралвтормет" со своими претензиями, однако оно никак на них не реагирует.