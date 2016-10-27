Обменные пункты Казахстана зафиксировали рекордно низкие продажи валюты, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта en-ua.com

Долларовые продажи сократились на 53%, рубля - на 48%, евро - на 37%.

Это наименьший уровень валютных продаж с 2010 года. Банкиры связывают эту тенденцию с тем, что в последнее время население все больше стало доверять национальной валюте. К тому же при хранении денег на депозитах тенговые вклады приносят 14% годовых, а долларовые - всего 2%.

- Продажа валюты населению банками уменьшилась. Если за 9 месяцев 2015 года было продано примерно 248 млн, долларов, то за этот период 2016 года всего лишь 75 млн долларов. То есть налицо уменьшение продажи, интерес ослаб, - рассказал заместитель директора ЗКОФ национального банка РК Сергей РОДИН.

Виктор МАКАРСКИЙ