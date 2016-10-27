- Какой-то негатив создан вокруг мечетей, особенно сейчас, когда такая ситуация в регионе (после событий 5 июня - прим. Авт.). На самом деле мы учим добру и верному толкованию Корана, - рассказывает. Почти три года сотрудница мечети «Нургасыр» борется с радикальными течениями ислама словом, рассказывает прихожаном о правильном учении. Совсем недавно направлять на путь истинный вместе с ней начала и уроженка Тараза Диляром БЕКТАЕВА. В свои 35 лет теолог успела побывать во многих городах Казахстана: преподавала в мечетях Павлодара, Алматы и Акмолинской области. Месяц назад руководство духовного управления мусульман Казахстана направило религиоведа в Актобе. - Заметила, что в Актобе больше приверженцев различных нетрадиционных течений, чем в других городах, где я была. Это видно по их поведению, по их одеянию. Например, ходить женщинам в одеждах, которые бы полностью закрывали лицо – это неправильно. Сейчас мы постепенно убеждаем наших прихожанок, что это не по Корану, мы не давим, человек сам должен прийти к верным мыслям, - говорит Диляром БЕКТАЕВА. Слушатели получают информацию по четырём предметам: этика ислама, изучение Корана, жизнь пророков и вероучение. Кроме этого, опытные педагоги рассказывают о том, как правильно совершать хадж и намаз, держать пост. Сегодня курсы посещают две группы женщин, а это 126 человек. Мужчин меньше, пока набралась только одна группа. Не все из «учеников» малообразованны в духовном плане, есть и те, кто наизусть знает суры из священного писания. - Занятия проходит без выходных в две смены: с десяти утра до часу дня и с двух часов дня до пяти вечера. Каждый сам выбирает себе расписание, ведь кто-то не может прийти к нам из-за работы. Курсы бесплатные, посещать их могут люди в возрасте от 10 лет и старше, - подчёркивает Диляром БЕКТАЕВА. Сами курсы длятся девять месяцев, а изучаемые предметы постоянно дополняются, к примеру, мужскую часть слушателей уже учат арабской грамоте.