Освети нам улицу Жайык Жарыгы!

Добрый день! Проживаем по ул. Самал на пересечении ул. Ковыльная в старом аэропорту. Очень огорчает что большое внимание уделяется микрорайонам №7,№9, но на нашей улице кромешная тьма уже после 7 вечера. Прошу властей города а так же начальство ТОО Жайык Жарыгы установить на нашей улице светильники. Через вашу газету так же хотелось бы обратиться к властям автобусного парка - маршрут №52 останавливается уже после 8, и если дети запаздывают на занятиях им приходится в темноте идти с ул. Яблоневая. Продлите пожалуйста время работы маршруток до 10 Касым Нуртаев .