12-кратный чемпион мира Евгений Гончаров. Фото с сайта velotime.kz Хорошую конкуренцию казахстанцам, которых на чемпионате будет 90 человек, составят американцы, англичане, канадцы, немцы и датчане. В качестве «тёмных лошадок» приехали представители из Австралии, ЮАР и Индии – гости из этих стран будут впервые участвовать в мировом первенстве по гиревому спорту. Практически каждый из 18 представителей от Актюбинской области – титулованные гиревики. На помост выйдет и Евгений Гончаров – 12-кратный чемпион мира. Руководитель городского управления физкультуры и спорта обещает взять очередную золотую медаль, тем более, что дома и стены помогают. Постарается войти в число медалистов и его племянник – Сергей Гончаров, парень пока не имеет столько регалий, как дядя, но уже успел заявить о себе на международных турнирах. Поболеть за отечественных спортсменов, да и просто насладиться техникой приезжих атлетов, можно совершенно бесплатно. Двери Дворца спорта «Коныс» открыты для всех желающих с 26 по 30 октября.