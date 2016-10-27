8ozBMYGf_oM Видео выложил пользователь Zhassulan Kuzhekov. "Здесь даже бабушки суровые", - подписал автор поста свое видео. За двое суток бабушка на тренажерах набрала более 6 тысяч просмотров, 133 лайка и 166 перепостов. А в комментариях нашелся внук бабушки – Муратбек КАРИМОВ. По словам парня, ажека тренируется уже давно, причем в абсолютно в любую погоду. - Блин, ребята, вы реально мою бабушку засняли. Узнаю по дому и по ее плащу. Она уже давно ходит на эти тренажерки, эта площадка прямо перед подъездом. Говорил я ей, что ваш возраст прошел, заболеете, лучше дома сидите. Но она не слушает и говорит: "Қой басты қатырма, іштеңе етпейді, керсінше жүрекке полезно". И вот она теперь звезда фейсбука , - прокомментировал видео внук Муратбек КАРИМОВ. Как рассказал корреспонденту "МГ" Муратбек КАРИМОВ, его бабушке около 80 лет, у нее 7 детей и 10 внуков. Тренируется ажешка каждый день, объясняет это тем, что раньше жила в частном доме, где было много работы по хозяйству. Сейчас же с переездом в многоквартирный дом бабушка стала испытывать дискомфорт от недостатка нагрузки, "засиделась", как она сама говорит, вот и решила заняться тренировками. Кроме того, по словам ажешки, такие нагрузки положительно влияют на работу сердца. Установлено, что бабушка тренируется на спортивной площадке в микрорайоне "Болашак", где построены многоквартирное жилье по госпрограмме.