Консорциум подразумевает, что строительство АЭС не будет зависеть от одной компании или одного государства. В проекте примут участие подрядчики из разных стран, каждая из которых внесет свои уникальные технологии и опыт

В случае положительного исхода референдума строительство АЭС будет осуществляться консорциумом международных подрядчиков. Ожидаемо, что такое предложение Главы государства пришлось не по нраву некоторым политологам из соседней страны, позиционирующих себя "экспертами" во всех вопросах.

Что такое консорциум?

Консорциум подразумевает, что строительство АЭС не будет зависеть от одной компании или одного государства. В проекте примут участие подрядчики из разных стран, каждая из которых внесет свои уникальные технологии и опыт.

Известно, что в шорт-лист по строительству АЭС в Казахстане вошли четыре компании:

▪️CNNC (Китай);

▪️KHNP (Южная Корея);

▪️Росатом (Россия)

▪️EDF (Франция).

Преимущества консорциума:

— Во-первых, технологическая независимость. Так, когда проект ведется несколькими странами, это снижает риски зависимости от одного поставщика технологий и сервисов. Если бы вся АЭС зависела от одной страны, то вопросы технической поддержки и эксплуатации могли бы осложняться геополитическими факторами. Консорциум обеспечивает, что Казахстан сможет выбирать и заменять элементы системы без привязки к единственному поставщику.

— Во-вторых, строгое соблюдение международных стандартов безопасности. Строительство АЭС само по себе проходит под тщательным надзором со стороны МАГАТЭ. Однако, когда в строительстве участвуют несколько компаний, то контроль становится еще более строгим. Такой подход минимизирует вероятность технологических ошибок или аварийных ситуаций.

— В-третьих, применение передовых технологий. Каждая страна-участник консорциума внесет свои сильные стороны и компетенции в проект, предоставляя Казахстану возможность выбрать лучшее из разных мировых технологий. В итоге, вместо одной единственной технологии, страна получит инновационные и проверенные решения из нескольких источников.

—В-четвертых, устойчивость к геополитическим изменениям. В современном мире зависимость от одного поставщика может стать уязвимостью, особенно на фоне кризисов в мировой геополитике. Консорциум сможет обеспечить Казахстану независимость от внешних политических факторов, гарантируя, что даже в условиях глобальных изменений, проект будет завершен и эксплуатироваться без сбоев.

NRG monitor: это отличное решение в случае положительного референдума, поскольку многие "ЗА" АЭС, но против возможной зависимости от определённого вендора или страны. Создаваемый же консорциум позволит избежать геополитических рисков.

И сравнение с Узбекистаном не уместное. Казахстан даже пока не рассматривает экспериментальные малые реакторы, который на суше впервые будет применен в Узбекистане (в РФ только на ледоколах).

Поэтому посредственным экспертам следует оставить свое мнение при себе. Решение по применяемым технологиям и подходам по строительству АЭС в Казахстане мы будем принимать самостоятельно, как независимое государство, с учетом наших потребностей и интересов.