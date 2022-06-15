Женщина обещала не только трудоустройство на высокооплачиваемую работу, но и помощь в оформлении кредитов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В уральском городском суде началось главное судебное разбирательство в отношении 30-летней Жадыры Жантемировой, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, женщина обманывала доверчивых граждан, обещая трудоустроить их в модульную клинику и школы, а так же помочь с оформлением кредитов.
Из материалов дела следует, что первое преступление Жадыра Жантемирова совершила весной 2020 года. Жительница Уральска от своей знакомой узнала, что за две недели можно преумножить деньги в два раза через Жантемирову. Далее она обратилась к подсудимой и перевела 150 тысяч тенге.
– Спустя некоторое время Жантемирова, войдя в доверие, сообщила женщине, что её мать тяжело больна, хотя она была совершенно здорова и попросила у неё 150 тысяч тенге. В июне Жантемирова вновь взяла у пострадавшей 260 тысяч тенге, аргументируя это тем, что деньги нужны для извлечения ранее вложенных средств с повышенными процентными ставками, - зачитал прокурор.
В августе Жантемирова продолжила свою преступную деятельность. Еа этот раз она увидела в социальной сети пост Эльвиры Машиковой
с просьбой о помощи в оформлении кредита. Откликнувшись на объявление, вечером того же дня подсудимая встретилась с Машиковой и её супругом, которым нужно было заложить дом и получить семь миллионов тенге. Взамен попросила 700 тысяч тенге, которые она якобы должна была передать сотрудникам банка второго уровня, Машикова согласилась.
– Помогать оформлять кредит Жантемирова не стала, но обещала Машиковой вернуть деньги в течение недели. Далее с незнакомого номера подсудимая позвонила пострадавшей и представилась сотрудницей банка Мариной Поддубной. Она убедила Машикову передать Жантемировой 1,8 миллионов тенге для оформления кредита. Таким образом, за всё это время Машиковой причинён материальный ущерб в размере 2,4 миллиона тенге, - зачитал гособвинитель.
Такой схемой подсудимой удалось обмануть ещё несколько человек. Также она оформляла на знакомых и родственников денежные и товарные кредиты через микрокредитную организацию, а задолженность не погашала.
Позже женщина придумала другой, более серьёзный сценарий. Жадыра Жантемира в социальных сетях распространила информацию о том, что в модульной инфекционной больнице идёт набор санитаров с зарплатой 870 тысяч тенге. Взамен потенциальные претенденты должны были заплатить за трудоустройство 150 тысяч тенге. У кого не было таких денег, соглашались оформить на свои имена товарные кредиты. Технику из магазинов забирала сама Жантемирова. Желающих было много, люди без раздумий отдавали свои последние деньги ради высокооплачиваемой работы, при этом предоставляя ей все документы, которые Жантемирова в последующем использовала для получения онлайн товарных кредитов. По чужим документам подсудимая оформляла не только дорогостоящие сотовые телефоны, но и телевизоры, пылесосы, беспроводные наушники и микроволновые печи.
Ещё по одному сценарию Жантемирова обещала трудоустроить педагогов в городские школы. За свои услуги также просила денег.
Таким образом, по версии следствия, своими преступными действиями Жантемирова доверчивым горожанам причинила материальный ущерб в размере 10 миллионов тенге, а микрокредитной организации в пять миллионов тенге. Женщина предъявлено обвинение по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество в крупном размере). По делу проходят около 100 пострадавших.
В конце своего выступления прокурор начал зачитывать ещё одну схему, по которой Жадыра Жантемирова обманула уже свою сокамерницу. Однако его речь прервали судья и адвокат подсудимой, аргументировав это тем, что таких фактов в обвинительном акте нет.
Сама Жадыра Жантемирова признала свою вину в полном объёме, однако заключать процессуальное соглашение не стала, сославшись на то, что ей нечем возвращать деньги обманутым людям. Выяснилось, что ранее она уже была судима за аналогичное преступление, воспитывает четверых детей, младшему из которых всего годик.
Напомним, в августе прошлого года стало известно, что в Уральске более 70 человек пострадали от рук мошенников. Злоумышленники обещали доверчивым гражданам трудоустройство в инфекционную больницу
, а взамен потребовали от 150 до 400 тысяч тенге. Чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу, люди не пожалели этих денег и без сомнений отдали их некой Жанаре. 16 июля люди уже должны были выйти на работу в опасную зону инфекционной больницы, однако этого не произошло. Ни денег, ни Жанары они больше не видели.
Полицейские тогда задержали подозреваемую - 30-летнюю Жадыру Жантемирову.
Изначально она находилась под подпиской о невыезде, однако позже меру пресечения всё же изменили на содержание под стражей. Женщину подозревали в мошенничестве в крупном размере.
