- Кроме того имеются три парка, центральная больница, четыре поликлиники и одна врачебная амбулатория, центр реабилитации, центр молодёжных ресурсов, технический колледж, спортивная школа и один спортивный комплекс. В период 2015 - 2017 годов за счёт средств КПО б.в. на общую сумму 16 млрд тенге построены школа, два детсада, физкультурно-оздоровительный комплекс, отремонтированы центральная больница, школа искусства, спортивный комплекс, музей, и три школы города, - рассказал Арсен Баяндыков.

Фото из архива "МГ" По словам градоначальника, на сегодня в Аксае функционируют восемь общеобразовательных школ, 11 детских садов, одна музыкальная школа, а также центр внешкольной работы, школа искусства, Дом культуры, музей и четыре библиотеки.Однако, по словам акима Аксая, в связи с увеличением числа учащихся необходимо в ближайшие годы построить две школы на 1 200 мест в 10-ом микрорайоне и на 600 мест в 13-ом микрорайоне. Кстати, в 13-ом микрорайоне также необходимо строительство детского сада. Кроме того, Аксаю нужен дворец школьников и врачебная амбулатория в посёлке Аралтал.