- Организаторы и координаторы этих событий вели себя настолько профессионально, что сумели замести очень важные следы, которые могли бы привести к большим разоблачениям. Тем не менее, межведомственная специальная группа упорно работает над раскрытием всех деталей. Это и попытки государственного переворота. Небольшой факт: специальная группа занималась тем, что уничтожала все камеры слежения, которых было не мало в Алматы. Причем, делали это очень профессионально - снимали платы с них и так далее, - рассказал президент.

Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал в интервью журналисту Андрею Кондрашову на телеканале «Россия 24».Он добавил, что на сегодня реальные сроки получили только 26 участников беспорядков.