Президент Казахстана опроверг информацию о том, что наша страна что-то должна России за помощь сил ОДКБ во время январских беспорядков, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Важно искоренить все искусственные монополии - Токаев Фото: Телерадиокомплекс президента РК Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал в интервью журналисту Андрею Кондрашову на телеканале «Россия 24».
- Некоторые утверждают, якобы Россия «спасла Казахстан», и Казахстан должен теперь вечно им служить. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности, - отметил президент.
Он напомнил, что с самого начала была договоренность о том, что контингент ОДКБ, активным членом которого является Казахстана, не будет участвовать в силовых действиях.