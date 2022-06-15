Начальник департамента по делам обороны ЗКО Руслан Амиржанов информацию подтвердил и подчеркнул, что ничего противозаконного в этом нет. Его заместитель Альберт Бекмуханов сообщил, то, что студентов забирали прямо из университета, это недостоверные сведения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

- Таких студентов, чтобы их насильно и принудительно забирали - не было. До этого времени мы провели с ректоратом университета и деканатом средних специальных учебных заведений разъяснительную работу. Согласно 125 приказу министра образования и науки, любой студент может досрочно сдать экзамены, защитить свою дипломную работу и призваться на срочную воинскую службу. Соответственно получить диплом. В СМИ гуляет информация, что призывников забирали принудительно, таких фактов у нас нет. Вот два призывника, которые могут подтвердить всё, - пояснил Альберт Бекмуханов.
После заместитель начальника департамента по делам обороны ЗКО поблагодарил родителей призывников за воспитание. На вопрос журналиста, сколько призывников с дипломами решили прямо из вуза пройти медкомиссию, он ответил, что более ста человек, они уже призвались в вооружённые силы РК.
- Это те студенты, которые досрочно сдали экзамены и призвались на срочную воинскую службу. Те студенты, которые защищают диплом, мы их приглашаем на определение степени годности. Есть те, которые негодны или временно негодны. Такие передаются в запас и получают военные билеты. Принуждений против силы и воли и нарушений прав Конституции нет, - заключил он.
Один из призывников рассказал, что после защиты диплома с ними побеседовали представители военкомата и они сразу изъявили желание отправиться на медкомиссию.
- Желающих было много, из университета ЗКАТУ имени Жангир хана, из машиностроительного факультета пошли примерно двадцать студентов, - пояснил студент Максот Нурсултан.
- Около 200 студентов закончили обучение в мае, получили повестки, но в военкомат не являлись. До вчерашнего дня мы проводили разъяснительные мероприятия в учебном заведении. Вчера была защита дипломов, туда мы направили сотрудников и провели беседу. Те, кто изъявили желание проходить службу, в добровольном порядке прибыли в сборный пункт, прошли медкомиссию, и уже готовы служить, – пояснил Руслан Амиржанов.
Чтобы не допустить уклонения студентов от призыва, департамент по делам обороны ЗКО сотрудничает с руководством вуза, которое предоставляет военным сведения о сроках завершения учебного процесса, рассказал Амиржанов.
- Мы сделали это, потому что студенты уклонялись от призыва, всё на законном основании, – подчеркнул военный.
К слову, информация о том, что студентов ЗКАТУ забрали в военкомат сразу же после защиты диплома распространилась в Telegram-паблике Qumash. Там сообщалось, что студентов ловили и снаружи, и внутри, рыская по кабинетам.