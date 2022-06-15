- Один тюк (примерно 300 килограммов) должен стоить не более пяти тысяч тенге. Необходимо максимально обеспечить безопасность полевых работ. Ни одна единица техники не должна работать на полях без технического осмотра. При необходимости привлекайте технику с производственных кооперативов. Акимам нужно распределить земли государственного и лесного фонда для подготовки кормов. Учитывая то, что никто не может прогнозировать какое будет лето, вдруг будет засушливым, акимам в районах, департаменту полиции, транспортной инспекции принять меры по временному ограничению на вывоз сена за пределы области, - пояснил глава региона.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Жасулан Халлиулин на аппаратном совещании рассказал об обеспеченности кормами домашних животных в области. После его доклада аким региона Гали Искалиев поручил ему и акиматам районов принять меры по не превышению цены на сено.Между тем он отметил необходимость собрать двухгодичный запаса сена.