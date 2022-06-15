Квоту продлят до 30 сентября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 260 тысяч тонн зерна собрали в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В Минсельхозе сообщили, что Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики приняла решение о пролонгации ограничительных мер до 30 сентября на экспорт:
  • в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и маслин в размере 550 тысяч тонн,
  • в третьи страны муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тысяч тонн.
В начале апреля мукомолы Казахстана заявили, что столкнулись с крайне низким предложением зерна на внутреннем рынке и резким ростом цены. В Зерновом союзе же заявили, что зерно в основном находится на складах зернопроизводителей, поэтому запасы зернотрейдеров и мукомолов существенно ниже. При этом в Минсельхозе тогда опровергли информацию о дефиците зерна в стране. А также заверили, что цены на социальный хлеб регулируются государством, а значит подорожать он не должен. 18 апреля Минсельхоз ввёл ограничение на экспорт зерна и муки. До 15 июня действовала квота в размере один млн тонн на вывоз из Казахстана пшеницы и 300 тысяч тонн муки.