Илья Жаканов – казахстанский композитор, писатель, Қазақстан Еңбек ері;

Мухтар Шаханов – народный писатель Казахстана, поэт, общественный деятель;

Токтар Аубакиров – первый казахский космонавт, Герой Советского Союза, Халық Каһарманы;

Сейдахмет Куттыкадам – известный журналист и общественный деятель;

Аскар Джумадильдаев – выдающийся учёный-математик, академик;

Жаксыбек Кулекеев – крупный экономист и общественный деятель;

Алихан Байменов – известный государственный и политический деятель;

Ермурат Бапи – журналист, медиа-менеджер, общественный деятель;

Нуртай Сабильянов – государственный и общественный деятель, депутат нескольких созывов парламента;

Даулет Турлыханов – государственный деятель, чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады в Сеуле;

Кунсулу Закарья – учёный-биотехнолог, разработчик казахстанской вакцины QazVac;

Кайрат Жолдыбайулы – общественный деятель, религиовед;

Анар Фазылжанова – известный ученый-языковед;

Азамат Амиртаев – эколог, гражданский активист;

и другие известные всему Казахстану лица.

Согласно положению, Национальный курултай является консультативно-совещательным органом при президенте. В состав Национального курултая вошли: В состав организации вошли 117 участников, которые являются официальными представителями от каждого регионального общественного совета.