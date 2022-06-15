Соответствующий указ подписал президент, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстан принял председательство в СНГ c 1 января Изображение c сайта Pixabay Согласно положению, Национальный курултай является консультативно-совещательным органом при президенте. В состав Национального курултая вошли:

  • Илья Жаканов – казахстанский композитор, писатель, Қазақстан Еңбек ері;

  • Мухтар Шаханов – народный писатель Казахстана, поэт, общественный деятель;

  • Токтар Аубакиров – первый казахский космонавт, Герой Советского Союза, Халық Каһарманы;

  • Сейдахмет Куттыкадам – известный журналист и общественный деятель;

  • Аскар Джумадильдаев – выдающийся учёный-математик, академик;

  • Жаксыбек Кулекеев – крупный экономист и общественный деятель;

  • Алихан Байменов – известный государственный и политический деятель;

  • Ермурат Бапи – журналист, медиа-менеджер, общественный деятель;

  • Нуртай Сабильянов – государственный и общественный деятель, депутат нескольких созывов парламента;

  • Даулет Турлыханов – государственный деятель, чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады в Сеуле;

  • Кунсулу Закарья – учёный-биотехнолог, разработчик казахстанской вакцины QazVac;

  • Кайрат Жолдыбайулы – общественный деятель, религиовед;

  • Анар Фазылжанова – известный ученый-языковед;

  • Азамат Амиртаев – эколог, гражданский активист;

  • и другие известные всему Казахстану лица.

В состав организации вошли 117 участников, которые являются официальными представителями от каждого регионального общественного совета.