- При передаче 450 тысяч тенге задержан с поличным ранее судимый 32-летний подозреваемый. По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство». Подозреваемый взят под стражу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" К стражам порядка обратился 32-летний мужчина. Незнакомец, угрожая насилием, забрал миллион тенге. Спустя время он потребовал с пострадавшего ещё полтора миллиона.Санкция этой статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.