Опрос провёл сервис OLX, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Полетевшие по подаренным путёвкам в Дубай алматинцы попались на поддельных ПЦР-справках 40% опрошенных не планируют летний отпуск по финансовым причинам, 30% проведут его внутри страны, 10% - за городом, и лишь 20% – за границей. Из тех, кто отправится в отпуск за рубеж, 37% выбирают Турцию, 7% - Россию, 6% - Египет и Европу. Во внутреннем туризме самым популярным казахстанцы назвали Алаколь.
- По данным опроса, среднестатистическая казахстанская семья состоит из двух - четырёх человек. В среднем на отдых наши соотечественники готовы потратить не более одного миллиона тенге на внешние туристические направления – 75% и не более 300 000 тенге внутри страны, - отмечают авторы опроса.
80% респондентов, не планирующих отдых за рубежом, собираются летом ходить в горы и туристические походы.