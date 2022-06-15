- Вследствие небрежного отношения врачей к профессиональным обязанностям и ненадлежащего их исполнения пациент скончался. Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, экспертов и заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в суде.

Дело рассмотрел Курмангазинский районный суд. На скамье подсудимых оказались врач инфекционного стационара и анестезиолог-реаниматолог. Их обвиняли в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей, повлёкших по неосторожности смерть человека. По данным следствия, 29, 30 и 31 декабря 2020 года они не оказали надлежащую медицинскую помощь больному, поступившему с диагнозом «пневмония» и сопутствующим сахарным диабетом.Суд приговорил врача инфекционного стационара к заключению на два с половиной года и лишил права заниматься врачебной деятельностью на три года. Анестезиолога-реаниматолога также приговорили к лишению свободы на два года и шесть месяцев и на этот же срок запретили заниматься врачебной деятельностью. Однако по амнистии их освободили от основного наказания в виде лишения свободы. С осуждённых в пользу потерпевших взыскано восемь миллионов тенге морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.