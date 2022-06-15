В ДТП семимесячной девочке оторвало часть ножки. Участником аварии стал пьяный заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района Азамат Джумабаев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

- Первого декабря 2021 года я с женой и ребёнком на своём Hyundai Accent выехал из Таскалы. Ехал со скоростью 60-70 километров в час. Тогда на дороге было туманно, темнело, асфальт был мокрым. Проехал километров 20 и на трассе увидел встречную машину. При приближении водитель встречного авто резко повернул в мою сторону, я затормозил, пытался увернуться, но столкновение произошло. Потерпевший ехал на высокой скорости. В этот день спиртное не употреблял. За день до этого у нас дома были гости и я выпил немного пива. После ДТП медосвидетельствование показало лёгкую степень опьянения. Сразу после столкновения я не подошёл к потерпевшему, потому что получил травму ноги и вытаскивал из машины свою семью. Тогда потерпевший Бержанов подошёл ко мне сам и спросил, виноват ли я? Я ответил, что нет, - рассказал подсудимый.

- Я признаю лишь то, что являюсь участником аварии и то, что в крови обнаружили алкоголь. Осмотр места происшествия и экспертиза прошли необоснованно. При составлении схемы ДТП меня не было на месте, был ознакомлен только в материалах уголовного дела. Инспектор Муканов составил только схему, осмотр места происшествия написал Темирланов, осмотр трупа сделал ещё один полицейский. Одно место происшествия обследуют трое. Это не запрещается законом. Но всё же, чтобы было объективно, это должен делать один человек. Сотрудники полиции не объяснили права и обязанности понятым. Они неправильно определили место столкновения. Как они могли это установить, если в это время не было там моей машины? После столкновения авто оказалось на середине проезжей части. И чтобы другие водители смогли проехать мимо, люди вытянули машину на обочину. Там не было следов масел и пластмассовых частей авто. ДТП произошло на полосе, по которой направлялся я. Полицейские не сделали точные расчёты, следовательно выводы эксперта неверны, я с ними не согласен. Считаю, что в ДТП не виноват. У полицейских на глазах сдвинули мою машину после ДТП, но они ничего не предприняли. Даже не зафиксировали последнее расположение колёс, - озвучил Азамат Джумабаев.

- Машины приближались друг к другу. Я переключился на ближний свет фар и вижу, что машина выезжает на мою полосу. Я вырулил на встречку, чтобы избежать столкновения. В этот момент водитель Hyundai Accent заезжает на свою полосу и бьёт моё авто в правую боковую сторону. Нас выкидывает в кювет. У меня было шоковое состояние. Заглушил мотор. Слышу сильный плачь дочери, она находилась на заднем пассажирском сидении с моей мамой. Рядом со мной лежит без сознания жена. Я начал кричать и она пришла в себя, после супруга стала плакать. Тут же останавливались проезжие люди. Они подбегали ко мне. Я первым делом вытащил жену и дочку и попросил незнакомых людей отвезти их в больницу. Посадил жену на переднее сидение, а дочку отдал в руки двух женщин. Тогда они позвали меня обратно и показали, что у дочки оторвало ступню. Я быстро укрыл её курткой и сказал им немедленно ехать в больницу. Сам пошёл искать маму. Она была перевёрнутая на заднем сидении. Я каждого просил проверить пульс, сам не мог этого сделать, дрожали руки. Но все проверяли и молчали, - сказал Бержанов.

- Всё время ходил за ним, чтобы тот не смог договориться или подкупить сотрудников полиции. Джумабаев пытался ещё договориться со мной. ДТП произошло 7:30, на освидетельствование мы уехали в 23:00. Hyundai Accent отталкивали, и это были его знакомые, он с ними общался. Он как сотрудник должен был их остановить, но не сделал этого. Схему ДТП повторно составили с участием свидетелей, потому что нас тоже не было. Машину передвинули до приезда сотрудников полиции, - рассказал Турехан.

- Когда я очнулась, у меня ужасно всё болело, не могла пошевелиться. Слышала плачь моей дочери, но не могла повернуться и посмотреть на неё. Помню, когда водитель вез меня в больницу, он просил, чтобы я не засыпала, терпела. Но от боли я теряла сознание в дороге. Слышала как на заднем сидении плакали женщины, которые держали дочку. Когда приехали в больницу, мне сделали укол. Медсестры успокаивали и говорили, что с малышкой всё в порядке. Сделали укол, потом я уснула. Проснулась, мне сказали, что едем в Уральск. В городе мне провели обследование. Через три дня моего мужа впустили ко мне в палату, тогда он рассказа, что мы потеряли маму. Когда выписывали из больницы, только тогда мне сказали, что дочке ампутировали ногу. Она не успела сделать свои первые шаги. Прошу, чтобы наказали виновника по закону, - плача, сказала супруга Турехана.

Азамат Джумабаев 14 июня в Уральском городском суде состоялось главное судебное разбирательство по данному делу. Процесс ведёт судья Роза Сариева. Заседание началось с мнения сторон об участии журналистов на открытом процессе. Против присутствия корреспондентов выступил подсудимый и его адвокаты, ссылаясь на то, что в ходе разбирательства могут быть озвучены личные данные. Прокурор зачитал обвинительный акт, согласно которому Джумабаев обвиняется по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД». После допросили подсудимого. Он частично признал вину, но от процессуального соглашения с прокурором отказался.Также от пояснил, что спустя 30-40 минут на место происшествия приехали полицейские, оформили ДТП, но он с ними не согласен и считает, что они сделали необъективное обследование места аварии.Тем не менее, он выразил соболезнования потерпевшим и сказал, что сожалеет о случившимся. Также в судебном разбирательстве выяснилось, что пьяный полицейский был за рулем авто, которое принадлежит его жене и он не имел права управления, так как не был вписан в страховой полис. Далее была допрошена потерпевшая сторона. Водитель Lada Lagrus Турехан Бержанов рассказал, что он с женой, дочкой и мамой в тот вечер ехал из Уральска по трассе со скоростью 60-70 километров в час на «аварийке». На улице был туман. Встречную машину водитель заметил на расстоянии примерно 150 метров.Со слов потерпевшего, после он стал искать второго водителя. Подошёл к нему, выяснил, что это он. Рядом стояли люди. Схватил за шкирку и показал его лицо свидетелям. Уже там боялся, что водитель может избежать наказания. От него был перегар, он был пьяный.Его супруга в суде не смогла сдержать слез. Она помнит только те моменты, когда приходила в сознание.Также в суде были допрошены два свидетеля с обеих сторон. Свидетель и друг Джумабаева отметил, что в тот вечер они вместе были на мероприятии, и тот не видел, как пил подсудимый. Свидетель со стороны потерпевшего, незнакомый мужчина, который проезжал мимо ДТП рассказал, что автомобиль подсудимого он помогал убирать с дороги и в тот момент сотрудники полиции ещё не прибыли на место происшествия.