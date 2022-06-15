- В тот день я проснулся с недомоганием, вспотел, была слабость, я не придал этому значение. Выпил два стакана крепкого кофе, потом меня вырвало, я и этому не придал значение. Сел за руль и поехал. Потом отключился и не помню, проснулся уже в реанимации. Я въехал в автобус, разбил заднее стекло. Водитель автобуса вызвал скорую, достал меня из машины, облил водой и оказал первую помощь. Хочу отыскать водителя автобуса и поблагодарить его за помощь, - говорит мужчина.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла в начале июня на пересечении улиц Жумабаева и Сейфуллина. Водитель легковушки Дмитрий Синякин потерял сознание и его автомобиль врезался в маршрутный автобус. Врачи городской клинической больницы №4 говорят, что эта авария спасла жизнь - грудной клеткой Дмитрий ударился о руль и тем самым получил механический массаж сердца.Хирурги удалили тромб. Сейчас у пациента полностью восстановился коронарный кровоток. Врачи же напоминают, что чем быстрее пациент с острым инфарктом миокарда доставляется в клинику, тем больше шансов у врача провести быструю манипуляцию для восстановления кровотока.